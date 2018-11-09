Путин планирует посетить Сербию в начале 2019 года

Москва, 9 ноября. Президент России Владимир Путин планирует посетить в январе следующего года Сербию, сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

Борисов провел встречу с первым вице-премьером, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем в Белграде. По словам российского чиновника, состоявшиеся переговоры рассматриваются как важный этап в подготовке визита Путина в Сербию.

Заместитель председателя кабмина отметил, что стороны смогут предметно обсудить ряд вопросов, в том числе российско-сербское сотрудничество в сфере энергетики, промышленности, мирного использования атомной энергетики.