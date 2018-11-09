Стало известно о мошенничестве на выборах во Флориде | 9 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Стало известно о крупном коррупционном скандале на выборах во Флориде Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что правоохранительные органы проверяют сообщения о мошенничестве в ходе выборов в сенат в штате Флорида. Об этом он написал в Twitter. По итогам подсчета бюллетеней губернатор Флориды и республиканец Рик Скотт набрал 50,21 % голосов. При этом сенатор-демократ Билл Нельсон получил 49,79 % одобрения. Проигравший кандидат потребовал пересчета голосов. В связи с этим Трамп написал в социальных сетях, что правоохранительные структуры проверяют еще один крупный коррупционный скандал. По данным американского лидера, он связан с мошенничеством в городах Броуард и Палм-Бич во Флориде.

В Охотском море затонуло частное судно, перевозившее рабочих и стройматериалы В Охотском море затонуло частное судно, перевозившее рабочих и стройматериалы. Как сообщили экстренные службы региона, в заливе Камбальный затонул плашкоут с экипажем 13 человек. Десять из них сняло со спасательного плота судно «Дальмос», судьба троих моряков пока остается неизвестной. Отметим, что моряки — это выходцы из стран СНГ.

Донбасс: Красный Крест отправил в ДНР и ЛНР 30 тонн гуманитарного груза Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказала пресс-служба государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» в Донбасс проехали три грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Красного Креста. Отметим, за время конфликта на юго-востоке Украины погибло около 10 тысяч человек. Стороны регулярно вводят режимы перемирия, которые периодически нарушаются.