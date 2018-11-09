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Житель Благовещенска тратил 100 тысяч рублей в месяц, чтобы прокормить Цеповяза

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Житель Благовещенска тратил 100 тысяч рублей в месяц, чтобы прокормить Цеповяза

Благовещенск, 9 ноября. Житель Благовещенска Александр рассказал, что тратил примерно 100 тыс. рублей в месяц на еду для осужденного члена банды «Цаповские» Вячеслава Цеповяза.

По его словам, помимо продуктов в его список покупок входит бытовая химия и белье. Все эти передачи впоследствии носит в тюрьму жена Цеповяза — Наталья Стришняя.

«Шикарных продуктов как таковых там не было. Да, покупал два-три раза икру по полкилограмма, но это не запрещено, ее можно. Крабов я ни разу не покупал, это точно», — рассказал Александр в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в СМИ появились фотографии из колонии, где отбывает наказание Цеповяз. На них заключенный изображен поедающим крабов, шашлыки и красную икру. Следственный комитет устроил проверку, в ходе которой было установлено, что сотрудники колонии организовали особые условия для Цеповяза.

Напомним, что банда «Цапковские», в которой состоял Цеповяз, 4 ноября 2010 года совершила массовое убийство в станице Кущевская Краснодарского края. Жертвами бандитов стали 12 человек, среди которых были дети.

Автор: Антон Соколов
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