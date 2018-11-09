Москва, 9 ноября. Поставками зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию РФ стремится защитить российских военных, которые находятся в САР, напомнил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Он подчеркнул, что решение предоставить системы нельзя воспринимать как «наказание» Израилю за гибель российского самолета Ил-20.

«Россия сделала это для защиты жизней наших военных в Сирии», — отметил Викторов в интервью онлайн изданию Times of Israel.

В сентябре в Сирии при возвращении на базу потерпел крушение российский самолет Ил-20. Под огонь сирийских ПВО его подвели израильские истребители, которые проводили атаку на сирийские объекты в Латакии. При этом о планах проводить операцию израильская сторона своевременно российским коллегам не сообщила.

Ответственность за гибель Ил-20 с российскими военными на борту Россия возложила на Израиль. По поручению президента РФ Владимира Путина после инцидента Минобороны РФ разработало ряд мер по повышению безопасности российских военнослужащих в САР. Одной из таких мер стали поставки в Сирию комплексов С-300.