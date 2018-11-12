Спасибо деду говорят обедом: как из идеи бесплатной еды для стариков вырос новый волонтерский проект

Накормить голодного — дело благородное, но пища бывает нужна и сердцу. Год назад хозяева небольшого петербургского кафе угостили дедушку, который случайно забрел в их заведение во время бизнес-ланча. Один бесплатный обед превратился в новое кафе, где каждый день едят больше 300 пенсионеров Васильевского острова, но что еще важнее — где они общаются, находят друзей и чувствуют себя нужными.

Создатель «Добродомика» Александра Синяк рассказала Федеральному агентству новостей, как из социальных обедов для пожилых людей рождается новое городское волонтерское движение.

В официальной группе «Добродомика» описано, как все начиналось.

«В маленькое кафе на Васильевском острове зашел пообедать дедушка. Хозяева Александра Синяк и Евгений Гершевич не захотели брать с пожилого мужчины денег — и, чтобы не обидеть, сказали, что всем пенсионерам, ветеранам и блокадникам обеды бесплатно…»

Сразу подумалось, что это должен был быть какой-то особенный дедушка, говорю я Александре. Наверняка он чем-то зацепил, впечатлил хозяев.

Но нет.

«Обычный был дедушка, — отвечает она, — просто первый такой посетитель за всю мою историю работы в общепите. У нас пивной бар, куда обычно приходит молодежь, мужчины и женщины на бизнес-ланчи, а тут дедушка… Муж предложил не брать с него денег».

Ладно, думаю я, наверное, он-то по сарафанному радио и привел сначала парочку соседей по дому, а потом и друзей из парка, и понеслось…

Тоже нет. Дедушка оказался скромный и стеснительный, так в одиночку и приходил обедать каждый день, пока однажды Евгений Гершевич не сломал ногу и экстренно не вызвал на замену новую официантку.

Ее забыли предупредить об «особенном госте», и она по всем правилам принесла деду счет за обед… С тех пор он больше ни разу не появился в кафе, хотя был бы самым долгожданным посетителем для Александры и Евгения.

«Нас с мужем это все время глодало, — вспоминает Александра, — и я предложила повесить объявление о том, что для пенсионеров все обеды бесплатные. Он пройдет мимо, увидит, что официантка была не права, и снова будет к нам ходить… Ну да, придут еще человек двадцать с Васильевского острова — что ж мы, не потянем 30 дополнительных обедов для стариков?»

Они так и решили, но только сегодня их повар и его помощник готовят не 30, а 300 обедов каждый день. Рекорд «Чешского домика», где началась эта история, — 257 посетителей. Очень скоро стало понятно, что за восемь столов камерного зала не усадить всех желающих, через девять месяцев хозяева закрыли кафе и стали строить «Добродомик» на Детской улице Васильевского острова.

Во время стройки вокруг них собралась «добрая команда», как называет своих единомышленников Александра. Появились спонсоры и добровольцы, некоторые компании стали безвозмездно обеспечивать проект овощами, дали максимальные скидки в продуктовых магазинах.

«В «Чешском домике» мы как-то не могли 20 кг курицы найти, не знали, из чего готовить на следующий день, — рассказывает ФАН Александра, — а теперь я каждое утром закупаю мясо по минимальным ценам, раз в неделю бесплатно забираю овощи. У нас льготная аренда — все за счет людей, которые нас поддерживают. Иногда на счет приходит до 30 тысяч в день. В «Добродомике» сейчас 16 столов, обеды с 12 до 16 часов, но все равно стоят такие очереди, что в январе мы хотим строить новый такой домик».

По подсчетам Александры и Евгения, «Добродомик» кормит около 500 жителей Васильевского острова. Большинство из них — ветераны и блокадники, люди с небольшой пенсией.

Но дело не только в бесплатном горячем обеде, уверена Александра. Старики могли бы и дальше существовать без «Добродомика» — да и, скорее всего, без мяса и свежих овощей в ежедневном рационе, пусть с трудом, но справились бы. Дело в другом.

«В большинстве своем это одинокие люди, у которых умерли дети, — говорит она. — Они приходят к нам поесть, а заодно общаются, заводят новые знакомства, продолжают дружить вне «Добродомика». Это не только про обеды, это социализация».

Сначала пожилые люди просто обедали в кафе. Вскоре уже стали играть на баянах и петь песни, устраивать вечера, приносить повару домашние рецепты, а еще — делиться своими проблемами. К этому времени у «Добродомика» уже появилась команда волонтеров, которые оказались способны не только накормить стариков, но и помочь в быту.

Стоило одной бабушке пожаловаться, что у нее год течет с потолка вода, как добровольцы буквально накинулись все вместе на проблему и быстро ее решили. Еще один старик пришел в «Добродомик» в тот момент, когда там работали журналисты, и рассказал о своей беде: родственники выгнали его из дома, прописки и медицинского полиса нет, обнаружен рак, а на обследование без документов не берут. Благодаря помощи наших коллег на следующий день дедушка уже отправился на лечение.

Но бабушек и дедушек у «Добродомика» 500, и всем нужна помощь, поэтому команда Александры и Евгения задумалась о том, чтобы создать волонтерскую платформу с собственным благотворительным фондом и мобильным приложением для волонтеров.

«Мы видим это так: в сеть кидается задание по районам: такой-то адрес, такая-то проблема — кран поменять, труба течет… Волонтеры берут и отрабатывают, — делится планами Александра. — Бабушки, конечно, доверяют только нам, и первые заявки новые добровольцы будут отрабатывать вместе с нами. Мы будем всех проверять, возможно, попросим помощи у правоохранительных органов в проверке новых людей — нам важно обеспечить безопасность бабушек и дедушек и не пустить в их дома злоумышленников».

Слава о добрых делах разносится быстро, и к «Добродомику» уже обратился фонд помощи бездомным. Договорились о 100 обедах в неделю, хотя, помнится, и в «Чешском домике» все начиналось с цифры 30…

Через год после создания благотворительного фонда «Добродомик» сможет претендовать на государственные волонтерские гранты, но до этого — все своими силами. И потом, «гранты грантами, а людей надо каждый день кормить», говорит Александра Синяк. Помочь проекту можно всеми способами — хоть перечислить деньги на карту, хоть съездить за картошкой, хоть прийти поработать официантом в кафе.

«Люди, которые помогают старикам, на самом деле помогают самим себе — столько радости и тепла получают в процессе», — считают в «Добродомике».

Тот дедушка, самый первый гость, пока так и не зашел на бесплатный обед в новое кафе.