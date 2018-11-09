Младенца нашли в пассажирской сумке в аэропорту Дубая
Дубаи, 9 ноября. Маленького ребенка обнаружили в пассажирской сумке сотрудники службы безопасности аэропорта Дубая. Видео, на котором запечатлена необычная «находка», появилось в Сети.
На кадрах видно, что ребенок находился в небольшой тканевой сумке. Сверху лежали очки и подушка для сна.
Пользователи Twitter пишут, что найденный малыш — похищенный пакистанский ребенок. Ему всего пять месяцев. Похититель, стараясь скрыть ребенка, положил малыша в сумку для ручной клади и попытался провезти его из Пешавара в Дубаи. Сотрудники аэропорта, к счастью, смогли предотвратить преступление. Ребенок в безопасности, его здоровью также ничего не угрожает.
5 months old Pakistani baby been kidnapped & kidnapper put the baby in hand carry bag & brought to Dubai yesterday from Peshawar by P.I.A flight but fortunately was caught at Dubai Intl Airport arrival custom.— Irfanuddin Kamil (@irfanuddinkamil) 3 ноября 2018 г.
By the blessings of All Mighty Allah child was safe. Fwd as Recd pic.twitter.com/0mEvmNmHuW