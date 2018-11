Младенца нашли в пассажирской сумке в аэропорту Дубая

Дубаи, 9 ноября. Маленького ребенка обнаружили в пассажирской сумке сотрудники службы безопасности аэропорта Дубая. Видео, на котором запечатлена необычная «находка», появилось в Сети.

На кадрах видно, что ребенок находился в небольшой тканевой сумке. Сверху лежали очки и подушка для сна.

Пользователи Twitter пишут, что найденный малыш — похищенный пакистанский ребенок. Ему всего пять месяцев. Похититель, стараясь скрыть ребенка, положил малыша в сумку для ручной клади и попытался провезти его из Пешавара в Дубаи. Сотрудники аэропорта, к счастью, смогли предотвратить преступление. Ребенок в безопасности, его здоровью также ничего не угрожает.

5 months old Pakistani baby been kidnapped & kidnapper put the baby in hand carry bag & brought to Dubai yesterday from Peshawar by P.I.A flight but fortunately was caught at Dubai Intl Airport arrival custom.



By the blessings of All Mighty Allah child was safe. Fwd as Recd pic.twitter.com/0mEvmNmHuW