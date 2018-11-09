Младенца нашли в пассажирской сумке в аэропорту Дубая

Дубаи, 9 ноября. Маленького ребенка обнаружили в пассажирской сумке сотрудники службы безопасности аэропорта Дубая. Видео, на котором запечатлена необычная «находка», появилось в Сети.

На кадрах видно, что ребенок находился в небольшой тканевой сумке. Сверху лежали очки и подушка для сна.

Пользователи Twitter пишут, что найденный малыш — похищенный пакистанский ребенок. Ему всего пять месяцев. Похититель, стараясь скрыть ребенка, положил малыша в сумку для ручной клади и попытался провезти его из Пешавара в Дубаи. Сотрудники аэропорта, к счастью, смогли предотвратить преступление. Ребенок в безопасности, его здоровью также ничего не угрожает.