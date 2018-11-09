ВСУ более 100 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

Донецк, 9 ноября. Вооруженные силы Украины более 100 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории Донецкой народной республики свыше 100 мин и артиллерийских снарядов. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«За неделю зафиксировано 116 фактов нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками», — рассказал он.

По словам Басурина под обстрелом украинских силовиков оказались 19 населенных пунктов республики, по которым ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов и 100 мин калибрами 120 и 82 миллиметра.

В результате действий украинской армии в Донецке, Ясиноватой и Горловке повреждены четыре домостроения.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине.

Вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Накануне разведка ДНР зафиксировала самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» на позициях ВСУ в районе села Дылеевка к северу от Горловки. Стоит отметить, что нахождение данного вооружения у линии фронта в Донбассе запрещено минскими соглашениями.