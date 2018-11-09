Цена на нефть впервые с апреля опустилась ниже $70

Москва, 9 ноября. Стоимость нефти марки Brent впервые с 10 апреля опустилась ниже 70 долларов за баррель в пятницу, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.42 цена январских фьючерсов за баррель нефти Brent снизилась на 1,85% и достигла 69,3 доллара. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 1,9% до 59,52 доллара за баррель. С начала недели Brent подешевел на 3,85%, а WTI — на 4,7%.

Как сообщила ведущий аналитик ГК Телетрейд Анастасия Игнатенко в комментарии «Свободной прессе», падение цен на нефть происходит на фоне промежуточных выборов в США. По словам эксперта, российский рынок сохраняет «позитивный запал», игнорируя динамику нефтяных цен. В ближайшие два дня индексы могу продемонстрировать просадку, но затем вернуться на «прежние рельсы» и продолжат расти.