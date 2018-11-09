«Взаимное доверие»: Россия назвала Сербию стратегическим партнером в Европе

Белград, 9 ноября. Россия считает Сербию стратегическим партнером в Европе и на Балканах, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

В пятницу, 9 ноября, Борисов встретился в Белграде с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

«Наши отношения традиционно развиваются в духе взаимного доверия и многопланового сотрудничества​​​, — констатировал российский гость. — Сербия была и остается стратегическим партнером России на Балканах и в Европе».

Борисов заметил, что это доказывают показатели взаимной торговли стран. РФ занимает третье место по объемам товарооборота Сербии с зарубежными странами. За восемь месяцев 2018 года объем российско-сербского товарооборота вырос на 10%.

«Есть прогноз, что по итогам года он превысит уровень 2017 года и достигнет выше двух миллиардов долларов», — констатировал российский вице-премьер.

Государства сотрудничают не только в традиционных сферах — например, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве — но и развивают отношения по перспективным направлениям, в частности в области высоких технологий и инноваций, добавил Борисов.