«Взаимное доверие»: Россия назвала Сербию стратегическим партнером в Европе
Белград, 9 ноября. Россия считает Сербию стратегическим партнером в Европе и на Балканах, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
В пятницу, 9 ноября, Борисов встретился в Белграде с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.
«Наши отношения традиционно развиваются в духе взаимного доверия и многопланового сотрудничества, — констатировал российский гость. — Сербия была и остается стратегическим партнером России на Балканах и в Европе».
Борисов заметил, что это доказывают показатели взаимной торговли стран. РФ занимает третье место по объемам товарооборота Сербии с зарубежными странами. За восемь месяцев 2018 года объем российско-сербского товарооборота вырос на 10%.
«Есть прогноз, что по итогам года он превысит уровень 2017 года и достигнет выше двух миллиардов долларов», — констатировал российский вице-премьер.
Государства сотрудничают не только в традиционных сферах — например, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве — но и развивают отношения по перспективным направлениям, в частности в области высоких технологий и инноваций, добавил Борисов.