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Юнионисты обвинили Мэй в попытке развалить Великобританию из-за Brexit

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Юнионисты обвинили Мэй в попытке развалить Великобританию из-за Brexit

Лондон, 9 ноября. План премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу из Евросоюза угрожает целостности Соединенного Королевства, об этом заявила глава Демократической юнионистской партии (ДЮП) Арлин Фостер.

Мэй направила Фостер письмо, в котором изложила предложение Брюсселя по Brexit. ЕС предлагает оставить Северную Ирландию в едином рынке и таможенном союзе ЕС, если не будет достигнуто соглашение с Лондоном.

«Из ее письма следует, что премьер-министр привержена идее установления границы с Северной Ирландией по Ирландскому морю в рамках режима единого рынка ЕС», — приводит слова Фостер газета Times.

По словам главы ДЮП, письмо Мэй вызывает тревогу у тех, кто дорожит целостностью Великобритании.

Ранее Фостер пригрозила проголосовать против проекта госбюджета, если Мэй продолжит идти на уступки Брюсселю в сделке по Brexit. В ДЮП считают, что для Лондона не приемлема сделка, из-за которой Северная Ирландия будет иметь более тесные связи с ЕС, чем с другими частями Соединенного Королевства.

Напомним, по итогам референдума британцы высказались за выход из ЕС. Официальный выход страны из Евросоюза назначен на 29 марта 2019 года.

Автор: Софья Куликова
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