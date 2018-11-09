Москва, 9 ноября. Расширенная зона морского контроля Украины в Азовском море не даст возможности Киеву ввести в свои порты корабли НАТО, считает замредактора отдела политики «КП» Андрей Баранов. Он объяснил, что суда альянса остановят российские корабли.

Ранее Верховная рада одобрила расширение украинской зоны контроля в Азовском и Черном морях. Согласно принятому решению, Украина будет контролировать не 12 морских миль от берега, а 24 мили. Как считает Баранов, существенно данная мера ничего не изменит. Журналист пояснил, что, если отсчитать 24 морские мили от Бердянска, то украинская зона контроля упрется в Крымский мост.

«И что, они собираются подгонять туда корабли НАТО и стрелять по нашим кораблям? Пусть тогда сразу бомбят мост. А они никогда этого не сделают. Это красная линия», — подчеркнул он в эфире Первого канала.

Баранов добавил, что НАТО не станет жертвовать собой ради Мариуполя и не отправит свои корабли на открытое противостояние с российскими.

«Натовский флот в Азов не войдет. Его остановят наши корабли, которые будут там стоят – бортом повернутся, и все. Что они, на таран пойдут? Кишка тонка», — констатировал эксперт.

Журналист пояснил, что решение Киева расширить зону морского контроля связано с предстоящими президентскими выборами в стране. По его словам, действующий президент Украины Петр Порошенко пытается показать, что он «хоть что-то значит». При этом на самом деле у Киева нет возможности осуществить задуманное, заключил Баранов.

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как в марте украинские пограничники незаконно захватили российское судно «Норд», обвинив моряков в якобы имевшем место нарушении порядка входа в Крым. Экипаж судна смог вернуться в Крым только в конце октября. При этом капитан «Норда» все еще удерживается на Украине.

После инцидента с «Нордом» Россия усилила погранконтроль на Азове. Украина в свою очередь заявила, что РФ якобы блокирует украинские суда, проходящие через Керченский пролив. РФ не раз обращала внимание, что все проверки иностранных судов осуществляются в соответствии с нормами международного права.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ.