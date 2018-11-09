Поклонская пошутила над географическими познаниями чиновников США после санкций против санаториев Крыма

Симферополь, 9 ноября. Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская, комментируя новые санкции США в отношении Крыма, заявила о положительном влиянии ограничительных мер на полуостров.

Поклонская высказала мнение, что благодаря санкциям американцы узнают, какие есть на территории полуострова санатории.

«В Крыму много санаториев, почему только три попали в список, наверное, они только начинают географическое познание крымских пансионатов и санаториев», — пошутила она.

По ее словам, американские санкции окажут неимоверный эффект на полуостров, так как теперь число желающих посетить санатории возрастет. Она добавила, что теперь санатории будут «более привлекательными».

Вашингтон ввел очередные санкции против трех физических лиц и девяти организаций в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на юго-востоке Украины. Среди компаний, которые оказались в санкционном списке США, числятся: санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» в Крыму.

Напомним, отношения между Москвой и Киевом обострились в 2014 году после смены власти, приоритетом украинской внешней политики стал курс на «европейскую интеграцию».

В марте того же года Крым вошел в состав России в результате референдума, на котором более 95% жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев решение крымчан не признает и считает его «своим». Ряд западных стран поддерживает украинское руководство в этом вопросе и вводит санкции против России, в частности Крыма.

В Москве в свою очередь отметили, что жители полуострова проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.