Тверская область первой в России полностью перешла на цифровое ТВ

Тверь, 9 ноября. Тверская область стала первым регионом России, по всей территории которого внедрено цифровое телевидение. 9 ноября состоялась торжественная церемония запуска второго мультиплекса.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков поздравил жителей Тверской области и отметил, что к внедрению цифрового ТВ страна шла много лет. Российский проект по строительству сети цифрового телевидения стал самым масштабным в мире.

«Я обещаю, что к Новому году мы сделаем такой новогодний подарок жителям всей страны — все жители нашей необъятной Родины до конца этого года будут иметь возможность смотреть 20 каналов телевидения в цифровом качестве», — сказал Носков.

В Тверской области построена сеть 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100-процентный охват населения. У жителей региона появилась возможность смотреть 20 программ в качественном цифровом формате.