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Андреевская церковь переходит в подчинение Константинополя с 10 ноября

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Андреевская церковь переходит в подчинение Константинополя с 10 ноября

Киев, 9 ноября. Андреевская церковь в Киеве переходит в подчинение Константинопольского патриархата с 10 ноября. Об этом сообщает сайт Верховной рады.

Депутаты парламента приняли закон, по которому церковь переходит в «безвозмездное пользование» Константинопольского патриархата. В ней будут совершаться религиозные обряды, богослужения и процессии.

Напомним, что 16 октября с инициативой отдать церковь выступил президент Украины Петр Порошенко. Представитель президента Украины Ирина Луценко подчеркнула, что решение Порошенко связано с солидарностью процесса получения томоса на Украине.

Ранее депутат украинской Рады Вадим Новинский заявил, что процесс формирования автокефалии на Украине нужен Петру Порошенко для использования в своей предвыборной кампании.

Новинкий считает, что процесс предоставление автокефалии начался после того, как политтехнологи Порошенко решили, что он может опираться на этот вопрос в предвыборной компании.

Напомним, что Киев и неканоническая церковная  структура «Киевский патриархат» планируют до конца года получить томос об автокефалии. Однако для этого необходимо выбрать главу «объединенной» церкви в ходе «объединительного собора», дата которого еще не определена.

Автор: Денис Коробейников
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