ФСИН не подтвердил сообщения об угрозах супруге Цеповяза

Москва, 9 ноября. Управление ФСИН по Амурской области не подтвердило слова бывшей супруги одного из членов кущевской банды Вячеслава Цеповяза, которая пожаловалась на угрозы со стороны экс-мужа.

По словам представителя Федеральной службы исполнения наказаний, ведомство трижды проверяло сообщения Натальи Цеповяз (Стришняя) об угрозах в ее адрес и адрес своих детей.

«В результате проверки сведения о возможных угрозах в отношении Цеповяз Н. И. и ее детей со стороны осужденного Вячеслава Цеповяза не нашли подтверждения», — пояснили в УФСИН.

Сведения о том, что Вячеслав Цеповяз якобы нарушает распорядок в колонии, тоже не подтвердились.

Источник агентства ТАСС также рассказал, что в настоящее время заключенный находится в штрафном изоляторе. Решение поместить его туда было принято после того, как поступила оперативная информации о готовящемся покушении на его жизнь.

Напомним, что банда «Цапковские», в которой состоял Цеповяз, 4 ноября 2010 года совершила массовое убийство в станице Кущевская Краснодарского края. Жертвами бандитов стали 12 человек, среди которых были дети.