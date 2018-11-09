Австрии надо тщательнее следить за офицерами: Онищенко отреагировал на отмету визита Кнайсль в РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на решение главы МИД Австрии Карин Кнайсль отменить визит в Россию из-за «шпионского скандала», в котором, по мнению Вены, может быть замешала Москва. Лавров отметил, что МИД РФ привлечет внимание посла Австрии к тому, какими методами надо действовать, если у австрийского руководства есть вопросы к Москве

«Судя по всему, наши партнеры прибегают не к традиционной, а к микрофонной дипломатии», — подчеркнул Лавров.

По словам главы российского МИД, он неприятно удивлен информацией о ситуации с австрийским экс-полковником, обвиняемым в разведдеятельности в пользу РФ.

Ранее о решении Кнайсль отказаться от визита в Россию сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко с иронией отреагировал на попытки реанимировать «шпионское дело» против России, но уже на новой — австрийской почве.

«Складывается впечатление, что министр иностранных дел Австрии, испугавшись нездорового интереса к своей персоне, решила во что бы то ни стало «реабилитироваться» в глазах руководящих элит стран Европейского Союза», — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий намекнул, что, возможно, Карин Кнайсль поверглась осуждению за то, что недавно ее свадьбу посетил президент России Владимир Путин. Однако повод для демонстративного «охлаждения» двусторонних отношений был выбран крайне неудачный, если не сказать странный, считает Онищенко.

«Вижу с большими потугами придуманный повод про некого 70-летнего австрийского полковника, вероятно, давно ушедшего на пенсию, который якобы шпионил на Россию, — сказал первый зампред комитета Госдумы. — Это, конечно, даже успокаивает, поскольку означает, что у нас с Австрией нет никаких значимых причин для создания напряжения в двусторонних отношениях. Поэтому им и приходится выдумывать столь вычурные поводы для срыва запланированного визита».

В связи с этим Онищенко напомнил знаменитую историю с убийством в Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены, что послужило поводом к началу Первой мировой войны.

«Напомню госпоже министрессе, что уже тогда «неровно дышавшим» к российскому государству западным политикам мерещилась рука Москвы, а точнее — рука Петербурга», — с иронией отметил депутат Госдумы.

При этом Онищенко вполне сознательно употребил вышедшее из обихода слово «министресса».

«Очень жаль, что желание главы МИД Австрии шагать в ногу со всей западной политической элитой мешает содержательным отношениям между нашими государствами, — продолжил депутат Госдумы. — Как врач я бы порекомендовал госпоже министру как минимум курс комплексной витаминизации: все-таки стресс замужества, видимо, повлиял на ее устоявшийся метаболизм, а это в свою очередь привело к усилению чувства тревоги и подозрительности».

Комментируя шпионский скандал, депутат также дал совет военному руководству Австрии.

«Советую министерству обороны этой страны тщательнее следить за своими старшими офицерами, чтобы пореже подсовывать политическому руководству Австрии поводы для отмены государственных визитов», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что 70-летнего экс-полковника вооруженных сил Австрии подозревают в шпионаже в пользу России. Сообщается, что эту разведдеятельность он якобы вел в течение последних 20 лет. В связи со шпионским скандалом глава МИД Австрии отменила визит в Москву, намеченный на 2-3 декабря.

«Глава МИД отреагировала на это (информацию о предполагаемым российском шпионе): она вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию», — сказал журналистам канцлер Австрии Себастьян Курц.

Курц пообещал провести тщательное расследование и обсудить сложившуюся ситуацию с европейскими партнерами.