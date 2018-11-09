Театр политического абсурда: эксперты о введении уголовного наказания за пересечение «дырявой» границы Украины

Закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы гражданами Российской Федерации, опубликован в официальном издании украинского парламента «Голос Украины», он вступит в силу в субботу. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Верховная рада приняла этот законопроект 18 октября. Позднее украинский президент Петр Порошенко подписал его.

В тексте закона уголовная ответственность устанавливается за пересечение госграницы Украины с целью нанесения вреда интересам государства, в отношении лица, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителям подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств «государства-агрессора» вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

Несуществующая украинская граница

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что введение закона о границе направлено в первую очередь против ДНР и ЛНР. Ни для кого не секрет то, что в рядах ополчения воюют добровольцы из России. В то же время многие дончане и луганчане получают российское гражданство, отказываясь от украинского.

«Теперь пересечение ими границы между Россией и республиками Донбасса подпадает под уголовную статью, так как Киев считает их своими территориями. Если украинские законотворцы пойдут дальше, то под этот закон подпадут все, кто посещает Крым и, соответственно, «нарушает» несуществующую украинскую границу. Реальной российско-украинской границы эти меры вряд ли коснутся, ведь жители и так последние 27 лет стараются пересекать ее через соответствующие таможенные пункты», — пояснил Антон Бредихин.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал ФАН новый украинский закон.

«Идиотизм форменный: в любой стране есть уголовная ответственность за незаконное пересечение государственной границы вне зависимости от гражданства пересекающего ее. Видимо, на Украине действующее законодательство не исполняется в принципе, а государственная граница дырявая настолько, что потребовался специальный акт, который, скорее, похож на антироссийскую демонстрацию. Все это напоминает очередной дурно срежиссированный и плохо сыгранный спектакль в украинском театре политического абсурда. Не более того», — заявил Владимир Соловейчик.

Эксперт Института нового общества Алексей Албу в интервью ФАН выразил уверенность, что главный внешнеполитический вектор украинской власти — максимальный разрыв связей с Россией. Власть на Украине практически марионеточная и зависима от внешних сил.

«Сейчас не будем о том, какие механизмы используют внешние силы для управления украинскими политиками высшего эшелона, но поговорим о целях. Одна из стратегий Соединенных Штатов по выходу из мирового экономического кризиса — создание очагов нестабильности по всему земному шару: «все воюют против всех, США всем продают оружие». Исходя из этой стратегии, каждый год в мире возникают новые конфликты, роль США в которых очевидна», — рассказал Алексей Албу.

По мнению эксперта, обострение противостояния между Россией и братскими странами — Украиной, Белоруссией, Молдовой, Грузией — это часть глобальной стратегии по ослаблению Российской Федерации как одного из главных конкурентов на мировой арене. Именно в рамки данной стратегии вписывается вся внешняя политика Украины, власть которой прикладывает максимальные усилия для разрыва социальных, экономических, политических, культурных связей.