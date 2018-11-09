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Путин в шутку предложил Назарбаеву развязать узел из гвоздей

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Путин в шутку предложил Назарбаеву развязать узел из гвоздей

Петропавловск (Казахстан), 9 ноября. Во время визита в Казахстан президенту России Владимиру Путину подарили узел из гвоздей, сообщает журналист Дмитрий Смирнов.

Во время посещения выставки «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана» Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообщались с попавшим в книгу рекордов Гиннесса Сергеем Цырульниковым.

Он рассказал гостю из России о традиции дарить завязанные в узел гвозди «уважаемым людям». После этого он подарил Путину связанный при нем узел из гвоздей-двухсоток. Рекордсмен пояснил, что это будет символом крепкой дружбы России и Казахстана.

«Развязать надо!» — пошутил Назарбаев, когда российский президент взял в руки подарок.

«Давайте! Это ваши бойцы!» — не растерялся Путин, обращаясь к коллеге.

Видео этого момента было показано в эфире телеканала «Россия 24».

 

Также на выставке лидерам стран показали казахский кнут — камчу. Его традиционно использовали на больших собраниях, а также для отпугивания злых духов. Путин, осматривая кнут, осторожно спросил: «А это можно взять?», передает «Газета.ru».

Автор: Катерина Иванова
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