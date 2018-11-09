В Совфеде пояснили, зачем Лондону нужны санкции против спецслужб РФ

Великобритания активно добивается от Евросоюза внесения в санкционный список руководства российских спецслужб.

Как сообщает The Times со ссылкой на дипломатические источники, санкции должны коснуться физических и юридических лиц, которые, по мнению европейских политиков, якобы причастны к созданию и применению химического оружия. Лондон хочет, чтобы в список попали лица из «руководства ГРУ».

Отмечается, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант ведет переговоры со своими коллегами в Европе о возможности введения новых ограничений по «делу Скрипалей».

«Великобритания надеется заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии. Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных российских шпионов», — сообщается в публикации.

Список фигурантов санкционного списка, как предполагают в издании, будет опубликован в следующем месяце. По мнению The Times, документ может стать первым официальным подтверждением личностей двух главных подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль — Александра Мишкина и Анатолия Чепиги.

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что информационные провокации необходимы Лондону лишь с той целью, чтобы отвлечь внимание общественности от насущных экономико-политических проблем.

«Великобритания ведет активную информационную войну против России. В этой войне есть реперные сюжеты, на которые опираются официальные лица Туманного Альбиона. Ситуация со Скрипалями организована спецслужбами Великобритании. И поэтому раскручивается информационное противостояние против России, как будто Москва «вмешивалась» во внутренние дела Лондона», — заметил сенатор.

По мнению собеседника агентства, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй переживает кризис в государственном управлении и в отношениях с парламентом страны, который можно на время ослабить лишь при помощи искусственно раздуваемой шумихи в СМИ.

По словам Морозова, Лондон испытывает страх из-за возможных противоречий с Ирландией по поводу будущего выхода из состава ЕС (Brexit).

«Терезе Мэй нужно сейчас активизировать информационные мероприятия, чтобы отвлечь англичан от тех проблем, которые перед ней стоят. «Дело Скрипалей» — один из продуктов правительства Терезы Мэй, поэтому ей нужно вовлечь в информационную шумиху страны Евросоюза и США. Будут придумываться все новые предлоги для того, чтобы на повестке дня не стояли проблемы Brexit и связанных с ним негативных последствий в экономике, социальной сфере и будущего конфликта с Ирландией», — разъяснил сенатор.

Член Совфеда подчеркнул, что Москве не стоит реагировать на каждый информационный всплеск Лондона, куда важнее следовать намеченной линии внешней политики и не обращать внимание на провокации Великобритании.

«Информационная война — это не какое-то разовое мероприятие, а перманентное состояние английской политики. Мы должны действовать в рамках внешнеполитического курса, направленного на защиту своего суверенитета, территориальной целостности и формирования многополярного мира. Нам нужно укреплять отношения в двустороннем формате с европейскими странами в рамках интеграционных объединений. Это важнее, чем информационное реагирование на каждый шаг правительства Терезы Мэй», — заключил Игорь Морозов.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта нервно-паралитическим веществом. Еще до проведения расследования без каких-либо доказательств Лондон обвинил в произошедшем Россию. Москва в свою очередь постоянно предлагала британской стороне провести совместное расследование, чтобы установить виновных в инциденте.