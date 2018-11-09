«Одно с другим не вяжется»: Пореченков считает неправильным лишать звания Ефремова

Москва, 9 ноября. Актер Михаил Пореченков заступился за своего коллегу Михаила Ефремова, которого предложили лишить звания заслуженного артиста России после его слов об «имперском мороке и фантомных болях» России.

Пореченков указал на то, что Ефремов получил звание за работу и творческие вещи, а не за высказывания.

«В творчестве он достиг больших высот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется», — сказал Пореченков в эфире НСН.

По его словам, было бы неправильным лишать Ефремова звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

Предложение лишить Ефремова звания поступило от члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, которому не понравились антироссийские высказывания актера Михаила Ефремова, передает издание Infox.ru.

Напомним, в ходе гастролей Ефремов дал интервью в эфире украинской радиопередачи. Он нелестно отозвался о согражданах, а также заявил, что «в Россию пришел имперский морок». Это вызвало широкий резонанс и возмущение населения России. По мнению Манукяна, артист должен ответить за оскорбление, которое нанес россиянам.

Помимо Пореченкова, против идеи лишить Ефремова почетного звания высказались коллеги по Госдуме — режиссер Владимир Бортко и депутат Виталий Милонов, которые, однако, не стали скрывать своего критического отношения к высказываниям известного артиста.

Ранее Федеральное агентство новостей поинтересовалось у самого Ефремова, как он относится к развернувшейся против него кампании и к предложению лишить его звания «заслуженного». Продолжатель знаменитой актерской династии подчеркнул, что ему на это «по барабану».