Сирия: освобождение 19 заложников показало уровень взаимодействия военных РФ и САР 

Дамаск, 9 ноября. Освобождение 19 человек, которые на протяжении трех месяцев находились в плену боевиков, показало высокий уровень взаимодействия военных России и Сирии. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

8 ноября военные САР под руководством российских офицеров освободили 19 заложников. Террористы запрещенной в РФ организации ИГИЛ1 взяли людей в плен в июле 2018 года в провинции Эс-Сувейда. Все заложники были представителями народности друзов: 15 детей и четыре женщины. Их удерживали в районе населенного пункта Хамим к востоку от Пальмиры.

Спецоперация по освобождению заложников была спланирована командованием российской группы в Сирии и специалистами сирийской армии. При ее проведении ни один заложник не пострадал. По словам Савченко, успешная операция стала возможной благодаря высокому уровню взаимодействия военных РФ и САР. Как выяснили военные, заложники находились в нечеловеческих условиях.

«Они содержались в жесточайших условиях — в ямах, где нельзя было ни прилечь, ни присесть, без всякого ухода. Их по нескольку дней не кормили, не говоря о каком-то элементарном медицинском уходе. К тому же пожилые женщины подвергались актам насилия — их избивали», — рассказал Савченко.

Одна из освобожденных заложниц рассказала, что сначала женщин и детей держали в «бункере под землей». Позже их перевезли. Не хватало еды и воды. Другая женщина отметила, что единственное, чем их кормили террористы, был рис.

1 Организация запрещена на территории РФ.