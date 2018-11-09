Путин рассчитывает увеличить товарооборот с Казахстаном в национальных валютах до 75%

Москва, 9 ноября. Российский президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает довести долю расчетов между Россией и Казахстаном в национальных валютах с 63% до 70-75%.

По словам Путина, доля расчетов между российскими и казахстанскими экономическими операторами достигает к настоящему моменту 63%.

«Надеемся, что в самое ближайшее время этот показатель достигнет 70–75%», — заявил российский президент, выступая на заседании Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Во время встречи президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что товарооборот между странами достигает 18 миллиардов долларов.

По словам Путина, ситуация в сотрудничестве между Россией и Казахстаном развивается позитивно. Российский президент отметил, что с между странами налажены разносторонние взаимоотношения в сфере экономики: в области высоких технологий, транспорта, углеводородов и космической сферы.