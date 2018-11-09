«Неприятно удивлен»: Лавров отреагировал на шпионский скандал в Австрии

Москва, 9 ноября. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова неприятно удивило, что Вена не сделала запрос для разъяснения ситуации о шпионском скандале в Австрии. Об этом он заявил в пятницу, 9 ноября.

Напомним, ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что бывший полковник австрийских вооруженных сил задержан по подозрению в введении разведывательной деятельности в пользу России. В СМИ заявили, что шпион «работал» на Москву на протяжении 20 лет.

«Меня эта информация неприятно удивила… В последнее время наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии, а к мегафонной», — заявил министр.

Российский дипломат добавил, что всегда было принято напрямую запрашивать разъяснения, если у какой-то страны появляются подозрения относительно действий другого государства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российское дипломатическое ведомство вызвало австрийского посла в Москве Йоханнеса Айгнера после заявлений Вены о шпионаже отставного полковника армии Австрии в пользу России.