«Человек не понимает, что такое ветеран»: Фонд «Доброта» осудил красноярских чиновниц

Москва, 9 ноября. Глава некоммерческого благотворительного фонда «Доброта» Тамара Дзюба осудила чиновниц из Минсоцполитики Красноярского края, которые присваивали себе средства, выделенные на ветеранов.

«Человек не понимает, что такое ветеран, и что такое его обидеть. Я хочу, чтобы все поняли: отдать от себя — это сделать доброе дело человеку, который нуждается в моей помощи. Не могу понять, почему, как и когда это произошло», — отметила Дзюба.

Руководитель Фонда подчеркнула, что испытывает особое отношение к ветеранам, поскольку ее отец погиб на фронте, передает Телеканал 360.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы России начали расследование в отношении двух чиновниц красноярского министерства социальной политики. По версии следствия, сотрудницы ведомства покупали себе бытовую технику на деньги, выделенные под закупку подарков ветеранам Великой Отечественной войны.