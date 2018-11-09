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Поклонская назвала безрассудством запрет украинским депутатам посещать Крым

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Поклонская назвала безрассудством запрет украинским депутатам посещать Крым

Симферополь, 9 ноября. Возможный запрет украинским чиновникам и депутатам посещать Крым станет абсурдом и безрассудством со стороны киевских властей, об этом рассказала депутат Госдумы России Наталья Поклонская.

Ранее сообщалось, что украинский парламент рассматривает законопроект, который запретит депутатам Верховной рады посещать Крым «до окончания оккупации».

Поклонская уточнила, что такая мера обострит ситуацию против России. По ее словам, за выполнение этой задачи «украинские марионетки получают немалые деньги». Она назвала законопроект «искусственным и абсурдным».

«Все это абсурдно, и пусть безрассудство нынешних властей Украины быстрее вернет их в те места, где они должны уже давным-давно содержаться», — подчеркнула она.

Напомним, Крым вступил в состав России по итогам референдума, где 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за эту инициативу.

Поклонская назвала безрассудством запрет украинским депутатам посещать Крым

Автор: Алия Садыкова
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