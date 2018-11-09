Герои «Простоквашино» помогут детям развить творческие способности

Москва, 9 ноября. Киностудия «Союзмультфильм» представила учителям и СМИ образовательную технологию социально-коммуникативного развития «Простоквашино».

Новинка прошла апробацию в шести образовательных учреждениях Москвы. Технология была разработана совместно со столичным департаментом образования и ориентирована на учеников дошкольных групп в возрасте 5–7 лет.

С помощью героев мультфильма «Трое из Простоквашино» и его продолжения авторы проекта помогут развивать творческие способности у детей, здоровый эмоциональный отклик и общение со сверстниками. Программа поможет повысить мотивацию и концентрацию внимания в процессе обучения.

«Очень важно, как сказал [руководитель департамента образования города Москвы] Исаак Калина, когда мы обсуждали нашу технологию, чтобы ребенок в результате научился учиться чему-то новому. Он должен вынести для себя новую компетенцию, новое знание, которое базовая программа дошкольного образования ему не даст», – подчеркнула председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Технология включает восемь игр, 100 иллюстраций, более 50 уникальных рассказов, девять авторских песен и учебный реквизит. Она разделена на восемь тематических модулей: семья, друзья, соседи, школа, интернет, эмоции и чувства, мальчики и девочки, взрослые и дети.

В каждый модуль входят материалы по девяти видам деятельности: конструирование, художественная литература, самообслуживание, музыка, изобразительное искусство, общение, познавательно-исследовательская активность, двигательная активность и игровая. По итогам апробации технология «Простоквашино» получила положительные отклики педагогов и родителей, а у детей вызвала настоящий восторг.

Директор Городского методического центра департамента образования Москвы Андрей Зинин обратил внимание на то, что помимо заявленных целей технология выполняет очень важную функцию. Герои мультфильма Простоквашино одинаково близки детям, их родителям, бабушкам и дедушкам.

Это позволяет наладить прочную связь между представителями трех поколений. По словам Юлианы Слащевой, программой уже заинтересовались образовательные организации и ведомства из нескольких регионов. Также в разработке находится программа для учеников 1–3 классов школы.

Разработчик игровой механики «Простоквашино», писатель и сценарист Олег Огородник отмечает, что одна из главных задач технологии – подготовить к детей к реальной жизни. В частности, в планах создание модуля по финансовой грамотности.

Также возможна разработка проекта франшизы детских образовательных центров «Союзмультклуба» в партнерстве со школами. О проекте его авторы также рассказали на селекторном совещании в департаменте образования Москвы. Таким образом, о нем узнали директора и их заместители каждой школы столицы. Именно школам самостоятельно предстоит решать, внедрять ли у себя данную технологию или нет.