Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Уральский чиновник предложил сократить зарплаты бюджетникам

56
0 Оставить комментарий

Уральский чиновник предложил сократить зарплаты бюджетникам

Москва, 9 ноября. Мэр уральского города Краснотурьинск Александр Устинов заявил, что зарплаты бюджетников якобы необходимо сократить. По его словам, на их выплаты уходит три четверти бюджета города.

«Из двух миллиардов рублей бюджета полтора миллиарда составляет заработная плата», — сказал он.

Устинов добавил, что «с удовольствием бы» урезал зарплаты бюджетников и собирается предложить такую инициативу. По мнению чиновника, из-за того, что сотрудники иногда берут больничные и уходят в декрет, зарплаты якобы превращаются в «мертвые деньги», передает «ФедералПресс».

Уральский чиновник предложил сократить зарплаты бюджетникам

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что зарплаты бюджетников необходимо увеличивать. В частности, в одном из пунктов майских указов главы государства от 2012 года говорилось о том, что заработные платы сотрудников бюджетных учреждений должны подняться до уровня средней зарплаты по региону.

Кроме того, поддержка рождаемости в стране является одной из приоритетных задач российских властей. Об этом говорится в указе ««О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который Путин подписал в день своей инаугурации в мае этого года. В частности, речь идет об оказании поддержки семьям, где появляются дети, институту материнства.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.