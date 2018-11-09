Уральский чиновник предложил сократить зарплаты бюджетникам

Москва, 9 ноября. Мэр уральского города Краснотурьинск Александр Устинов заявил, что зарплаты бюджетников якобы необходимо сократить. По его словам, на их выплаты уходит три четверти бюджета города.

«Из двух миллиардов рублей бюджета полтора миллиарда составляет заработная плата», — сказал он.

Устинов добавил, что «с удовольствием бы» урезал зарплаты бюджетников и собирается предложить такую инициативу. По мнению чиновника, из-за того, что сотрудники иногда берут больничные и уходят в декрет, зарплаты якобы превращаются в «мертвые деньги», передает «ФедералПресс».

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что зарплаты бюджетников необходимо увеличивать. В частности, в одном из пунктов майских указов главы государства от 2012 года говорилось о том, что заработные платы сотрудников бюджетных учреждений должны подняться до уровня средней зарплаты по региону.

Кроме того, поддержка рождаемости в стране является одной из приоритетных задач российских властей. Об этом говорится в указе ««О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который Путин подписал в день своей инаугурации в мае этого года. В частности, речь идет об оказании поддержки семьям, где появляются дети, институту материнства.