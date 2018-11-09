«Одна ракета полетит в Нью-Йорк, другая — в Вашингтон»: как «Мертвая рука» России остановит агрессора

Москва, 9 ноября. В случае атаки со стороны США Россия активизирует систему «Периметр», и тогда «одна ракета полетит в Нью-Йорк, другая — в Вашингтон». Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Ранее бывший начальник Главного штаба РВСН Виктор Есин заявил, что система «Периметр», известная на Западе как Dead Hand (мертвая рука), окажется малоэффективной в случае возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По мнению Литовкина, США как раз таки боятся хватки «мертвой руки», и именно поэтому не нападают на Россию.

В случае ядерного удара система «Периметр» проявит себя полностью, и ответные действия РФ нанесут напавшему государству такой ущерб, после которого агрессор «полностью прекратит» свое существование.

«Одна ракета полетит в Нью-Йорк и полностью его уничтожит, другая полетит в Вашингтон. И его ждет такая же участь», — сказал Литовкин в комментарии Ura.Ru.

По словам Литовкина, система «Периметр» активизируется в тот момент, когда уничтожается система государственного управления. Автоматический взлет ракеты запускает все остальные стратегические боеголовки. Так «Мертвая рука» России остановит агрессора.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в связи с тем, что Москва якобы нарушает условия соглашения. В России отметили необоснованность данного обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва ожидает более детального разъяснения от Штатов по данному вопросу.

Трамп также заявил, что США продолжат наращивать свой ядерный арсенал, пока «Россия и Китай» не придут в себя. В Москве отметили, что действия США в данном направлении вынудят РФ принять меры для обеспечения собственной безопасности.