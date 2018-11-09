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Профстандарт для профессии цифрового куратора передан в Минюст РФ

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Профстандарт для профессии цифрового куратора передан в Минюст РФ

Москва, 9 ноября. На регистрации в Минюсте в настоящее время находится приказ об утверждении нового профессионального стандарта «цифровой куратор» или «консультант в области развития цифровой грамотности населения».

В ведомстве напомнили, что данный профстандарт был утвержден приказом министерством труда РФ 31 октября. Сейчас приказ находится на регистрации в министерстве юстиции.

Профессия цифрового куратора подразумевает консультацию россиян по вопросам использования цифровых технологий и сервисов, она появится до конца текущего года, о чем сообщила ранее зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. Цифровой куратор также будет обучать пожилых людей пользоваться электронными ресурсами. Он научит вести документооборот в электронном виде, поможет старшему поколению освоить онлайн-платежи.

Данную профессию смогут освоить как студенты, аспиранты и люди, которые захотят получить эту профессию как вторую, так и школьники-старшеклассники.

Автор: Тимур Румянцев
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