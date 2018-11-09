Глава Крыма в ответ на санкции пригласил американцев посетить полуостров

Симферополь, 9 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал новые санкции Соединенных Штатов результатом «лживой и лицемерной политики» и пригласил американцев посетить полуостров, чтобы развенчать «пропагандистские мифы». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, накануне спецпредставитель госдепа Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон вводит ограничительные меры против трех физических лиц и девяти компаний в связи с присоединением Крыма и ситуацией на юго-востоке Украины. Среди организаций, которые попали под санкции, оказались санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» в Крыму.

Аксенов, комментируя санкции США, подчеркнул, что ограничительные меры никоим образом не повлияют на развитие республики. Он, напомнив, что Крым находится под санкциями уже на протяжении четырех лет, отметил, что за это время в республике сделано больше, чем за то время, когда полуостров был в составе Украины.

Кроме того, по его мнению, попадание полуострова в санкционный список — дополнительная реклама для средств размещения. Он добавил, что приезд в Крым и беседы с местными жителями помогут иностранцам развенчать «пропагандистские мифы».

«Так что приглашаем американцев в гости. Приезжайте, смотрите — и делайте выводы», — написал он.

При этом глава республики отметил, что в этом году Крым посетили туристы из 132 стран.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Киев и ряд западных стран решение крымчан не признают и по-прежнему считают полуостров «украинским». Москва подчеркнула, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин добавил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Стоит отметить, что в европейских странах появляются карты и глобусы, на которых территория полуострова закрашена таким же цветом, что и Россия. Так, например, известная спортивная польская газета опубликовала на своем сайте карту, на которой Крым является частью России. Появление российского Крыма на западных картах вызывает у Украины лишь истерику.