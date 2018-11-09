Миллиарды для Сирии: нужны ли Дамаску деньги Запада для восстановления страны

На фоне сочинских договоренностей о деэскалации в Идлибе и фактического прекращения сирийской армией масштабных боевых действий, все больше на первый план выходит проблема восстановления Сирии.

Так, на восстановление пригорода Дамаска в Восточной Гуте Хараста, по словам руководителя местной администрации Аднана Альвозаха, потребуется около года.

«По поручению губернатора провинции специальная группа инженеров определила здания, которые можно восстановить, и те, которые непригодны для жизни и подлежат сносу. Последних около 30%. Сейчас мы производим их снос», — заявил сирийский чиновник.

Параллельно с этим, официальный Дамаск совместно с сирийской компанией «Шам Холдинг» строят жилой комплекс класса люкс «Марота сити» в районе Дамаска Басатин Рази. Сразу после реализации этого проекта планируется постройка аналогичного комплекса «Басилия сити».

Восстанавливаются сирийским правительством и другие районы страны, еще совсем недавно находившиеся под контролем боевиков различных вооруженных группировок. Так, например, в городе Даръа, освобожденного этим летом, в настоящее время полным ходом идет первый этап работ по техническому обслуживанию основного резервуара, который является главным городским источником снабжения питьевой водой. Водохранилище серьезно пострадало от варварских действий боевиков, однако работники ремонтных мастерских настроены завершить восстановление этого важного инфраструктурного объекта уже к концу этого года.

Однако, как ранее говорил президент Сирии Башар Асад, восстановление инфраструктуры страны обойдется в по меньшей мере 400 миллиардов долларов, и некоторые западные страны, наравне с боевиками несущие ответственность за разрушение арабской республики, пытаются использовать это как рычаг политического давления.

Не так давно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сирия не получит от Вашингтона ни одного доллара на восстановление до тех пор, пока в стране присутствуют поддерживаемые Ираном войска. Говоря об участии в реконструкции САР и помощи сирийцам, выгодные для себя условия ставил и Евросоюз.

Так ли нужна сирийцам помощь западных стран, учитывая, успешное взаимовыгодное сотрудничество с Россией и Ираном, Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал востоковед Андрей Онтиков.

«Разница подходов России и Запада заключается в том, что наша страна говорит: давайте восстанавливать Сирию, возвращать беженцев, параллельно вести переговоры о политическом урегулировании, а позиция Запада и прежде всего американцев, в том, что они настаивают на выводе иранских войск и проиранских ополчений, на завершении политического процесса, и только уже после этого они готовы задуматься о восстановлении Сирии. Но под завершением политического процесса, несмотря на все последние заявления, они имеют в виду, конечно, уход Башара Асада», — объяснил собеседник ФАН.

По его словам, разница таких подходов не позволяет России кооперировать с Западом, чтобы начать совместную работу в этом направлении. Кроме этого, сами сирийцы говорят, что им не нужны деньги от тех, кто участвовал в разрушении страны.

«Один из последних примеров: Израиль предложил гуманитарную помощь сирийцам, но сами сирийцы от нее отказались. И эта позиция объяснима, и в какой-то мере правильна. Поэтому, если Запад и его союзники на Ближнем Востоке якобы искренне заинтересованы в восстановлении Сирии и желают ей помочь, то нужно действовать через Организацию Объединенных Наций и работать над этим направлением. Может быть, создать какой-то единый фонд под эгидой ООН и так далее, чтобы не было никаких ассоциаций с конкретными странами», — считает эксперт.

Андрей Онтиков отметил, что Сирии уже плодотворно сотрудничает с Россией на взаимовыгодной основе.