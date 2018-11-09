Мы говорим на одном языке — Литвиненко о российско-германских сырьевых отношениях. ФАН-ТВ

В городе Потсдам завершилась 11-я Российско-Германская сырьевая конференция. С 6 по 8 ноября эксперты решали решали вопросы энергетического и сырьевого сектора, а также рассматривали проекты двустороннего сотрудничества. Большое значение имело обсуждение партнерства университетов и научно-исследовательских учреждений двух стран. Ректоры вузов принимали активное участие в дискуссиях. Председателем с российской стороны стал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Он отметил, что главным «тормозом» в развитии внешней экономики на рынке сырья являются жесткие ограничения и государственное регулирование.

«За последний год произошли существенные изменения в экономике в вопросах межгосударственного регулирования. Мы говорим с больших трибун о либерализации внешнеэкономической деятельности, но реально, прикрываясь своими национальными интересами, фактически стопорим, чтобы эта либерализация, движение инвестиций, развитие компаний, интеграция получали развитие. Естественно надо понимать, сырьевые ресурсы — литий, редкоземельные материалы — без них невозможно ни накапливать энергию, ни трансформировать, ни передавать, ни управлять дистанционно. Сегодня мы все понимаем, что сырьевые ресурсы изменили свое назначение, но за последние годы на наших глазах все, что возможно, мы разрушили. ВТО — вы посмотрите, как мы все, каждая страна, карабкалась, все условия выполняли, и что в итоге получили? Фактически беспредел. Политическое решение — и никакие другие аргументы не воспринимаются. Примеров приводить можно много», — объясняет Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного университета.

Ситуация, которая сейчас сложилась в энергетическом и сырьевом секторе, не устраивает экспертов из России и Германии. Совместно страны планируют преодолеть сложившуюся политическую ситуацию, которая мешает развитию, и придумать способы для максимально безопасного воздействия на окружающую среду при работе с недрами. Чтобы преодолеть все эти проблемы, странам необходимо действовать совместно как в политическом и экономическом плане, так и в научно-образовательном. На конференции представители России и Германии заявили об экономическом сотрудничестве стран. Также было зачитано совместное заявление российско-германского оргкомитета.

«Я бы хотел зачитать наше официальное совместное заявление. Важно, что Россия и Германия активно работают над формированием общих, будущих [задач] в рамках всего объема сырьевой отрасли. Мы воспринимаем конференцию как возможность реализации необходимого, интенсивного, непрекращающегося и равноправного диалога, способного соединять наши разные взгляды на условиях добрососедства. Принимая во внимание сложную историю взаимоотношения наших народов, мы понимаем нашу ответственность за сохранение мира в Европе. Экономическое сотрудничество наших стран, особенно в сырьевом секторе, свидетельствует о его высокой приоритетности. Мы прекрасно понимаем, что любая работа с недрами — это воздействие на биосреду, но без этого развиваться невозможно, поэтому мы должны искать, как минимизировать отрицательные эффекты и получать максимальную эффективность от работы с месторождениями. Мы признаем, что на вызовы сложившихся международных отношений мы можем ответить только работая вместе, прикладывая совместные усилия в рамках тех задач, которые должны совместно решать. В этой связи мы особенно выделяем факт изменений, которые произошли в последнее время, требований к самому сырью. Раньше это были отвалы. Теперь это не отвалы, на которых работали до рождения нашей компании, а новые виды месторождений. Это все происходит одновременно. Если раньше было месторождение, ликвидное по добыче меди, теперь появляются редкоземельный материал в этих полезных ископаемых, в этих месторождениях, и медь уходит на второй план. Все произошло за последние десятилетия, за последние годы. Безусловно, мы должны смотреть на экономику с позиции тех решений, которые принимались, в том числе на парижской конференции. И понимаем, что главные проблемы с выбросами происходят, в том числе и в добывающем секторе, где иногда более 50 % этих вредных отходов происходит. Мы также должны помнить, что мы с вами, потребляя животные белки, фактически заставляем через животных выбрасывать в атмосферу CO2 в 8-10 раз больше, чем все автомобили в мире производят. И мы это как-то вообще не замечаем. Все эти принципы могут быть реализованы в рамках нашего тесного межгосударственного, прежде всего, научного сотрудничества. И в этом вопросе я очень рад, что мы говорим на одном языке», — говорит Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного университета.

Несмотря на то, что главным «тормозом» эксперты считают вмешательство политики, они также отмечают, что те, кто занимаются энергетическим рынком, все равно показывают хорошие показатели. Также российские эксперты отметили, что экспортные возможности России в Германию достаточно велики, но необходимо помнить, что энергетический рынок Европы работает динамичнее нашего, и при сотрудничестве с Германии мы сможем почерпнуть для себя верные тенденции и следовать им, развивая свой энергетический рынок.

«Я бы хотел обратить ваше внимание на основные показатели. Посмотрите на торговый баланс, экспорт-импорт, радует ведь. Это цифры, которые показывают: как бы политики ни ставили забор, мы (в бизнесе, экономике и так далее) находим варианты их обходить, и мы видим, что здесь есть позитивные реальные сдвиги. Если посмотреть на позицию экспортных возможностей России в Германию, мы видим, что сырье здесь имеет основное значение, и этим мы с одной стороны должны гордиться, с другой стороны, совместно делать так, чтобы и более глубокая переработка производилась в тех местах, где производится добыча сырьевых ресурсов. Если посмотреть в целом на то, что происходит на энергорынках Европы, мы увидим, что структурные изменения в системе подачи, в системе обеспечения, в системе надежности работы, в системе хранения находятся в очень активной динамике и зачастую даже не в интересах российских энергоносителей. Эти тенденции мы в России должны помнить, знать и над ними работать», — отмечает Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного университета.

За два дня конференции энергетические российско-германские представители смогли обсудить большое количество вопросов, а самое главное — найти на них ответы. Теперь между Россией и Германией появились общие двусторонние договоренности, которые помогут энергетическому рынку развиваться более интенсивно.