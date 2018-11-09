В Совфеде прокомментировали «шпионский скандал» в Австрии

В Австрии задержали бывшего полковника вооруженных сил страны, его подозревают в шпионаже в пользу России. Информацию об этом подтвердил канцлер государства Себастьян Курц.

«Ведомство военной контрразведки при помощи международного сотрудничества раскрыло случай шпионажа. Отставной офицер австрийской армии с 1990-х годов занимался шпионажем и передавал данные России. В его отношении заведено дело», — написал в Twitter представитель Минобороны Австрии.

Из-за инцидента министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Москву.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал задержание австрийского военного. По его словам, это может быть спланированной провокацией.

«Периодически какие-то непонятки возникают, кто-то кого-то подозревает. Возможно, это провокация», — говорит член высшей палаты парламента.

Кроме того, сенатор призвал воздержаться от скоропалительных выводов.

«Я думаю, пока на это не стоит обращать внимания. Еще нет полной информации, о чем можно говорить?» — заключил Владимир Джабаров.

По мнению публициста, доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонида Крутакова, данное задержание является политическим шагом.

«Во-первых, разведку никто не отменял, несмотря на постоянные декларации «мира во всем мире». Шпионаж и разведка остается, мы даже знаем, у каких разведывательных ведомств самый большой бюджет в мире. Можно вспомнить еще недавнюю историю с прослушкой [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель и [экс-президента Франции Франсуа] Олланда. Задержание или высылка дипломатов — это политический шаг. Всем прекрасно известно, что в каждом посольстве есть квоты на людей, которые, помимо посольских должностей, имеют звание», — рассказывает политолог.

По его словам, разведка не может работать без агентуры, и это естественно.