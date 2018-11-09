«Бред, нонсенс и абсурд»: адвокаты и общественники возмущены мягким приговором архангельскому лихачу

27 августа 2017 года на Ленинградском проспекте в Архангельске иномарка сбила двух пешеходов. Водитель не заметил ни красный сигнал светофора, ни людей. Елена Тихонова и ее дочь Светлана погибли на месте. Водитель с места ДТП скрылся. 26-летний Леонид Марченко был пьян и никогда не имел водительских прав.

Спустя год после громкого ДТП Ломоносовский районный суд Архангельска приговорил лихача к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения. Такого «мягкого» наказания родственники потерпевших не ожидали. Интернет взорвался негодованием.

«Какое поселение? Вы о чем? Строгач тут должен быть, не меньше», ﻿— пишет пользователь Сети James Moriarty.

С ним солидарна другой блогер.

«Пьяного за рулем ну никак нельзя судить как водителя! Тем более, скрылся с места преступления. Это уже должно расцениваться как умышленное убийство 2-х и более лиц! А это уже от 8 до 20 лет тюрьмы, вплоть до пожизненного!» — считает он.

Согласно закону, архангельский лихач совершил преступление средней тяжести и за «убийство по неосторожности» получил наказание в соответствии с 264 статьей УК РФ. Явка с повинной и сто тысяч рублей компенсации морального вреда спасли молодого человека от максимальной санкции в девять с половиной лет лишения свободы. После того как осужденный отбудет одну треть наказания, он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

«По мнению законодателя, он, получается, по неосторожности напился, по неосторожности ушел в наркотический угар. Потом по неосторожности сел за руль, разогнался до 180 км/ч и неожиданно для себя совершил ДТП, — возмущается столичный адвокат Марат Аманлиев. — С точки зрения юридической, это абсолютный бред, нонсенс и абсурд».

Есть две категории преступления: умышленные и неумышленные, пояснил адвокат. Умышленные бывают с прямым умыслом, бывают с косвенным.

«Мы поднимали этот вопрос, нам отвечали: «ну они же не специально, они не хотели никого сбить». Никто не спорит! Но умышленное еще и характеризуется безответственным отношением!» — уверен эксперт.

Либерализация российского уголовного законодательства не дает покоя общественникам и адвокатам уже много лет. Марат Аманлиев обращался в правительство РФ с просьбой изменить подход к наказанию таких водителей.

«Мы предлагали внести изменения в 264 статью там, где наступление тяжкого вреда здоровью в состоянии алкогольного опьянения, если было ДТП, — от 7 до 9 лет лишения свободы. Это уже тяжкое преступление. Там, где наступает смерть человека, — от 9 до 12. Там, где наступает смерть двух и более лиц, — от 12 до 20 лет. При тяжком преступлении колония-поселение исключена в принципе, — объясняет адвокат репортеру Федерального агентства новостей. — Никаких внятных ответов мы, честно говоря, не получили. Я не понимаю, почему».

В России алкогольное или наркотическое опьянение водителя — единственное отягчающее обстоятельство ДТП. Если бы суды стали принимать во внимание другие факторы, например побег с места аварии или грубое и неоднократное нарушение ПДД, трагедий на дорогах было бы меньше. Так считает координатор российского движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов.

«В данном случае это отягчающее обстоятельство должно было привести к тому, чтобы он (водитель. — Прим. ФАН) получил больший срок. Но у нас законодательство не позволяет учитывать эти моменты ни судьям, ни кому бы то ни было. То есть налицо фундаментальный дефект нашего Уголовного кодекса, который, безусловно, нужно устранять», — говорит эксперт.

За езду без водительского удостоверения можно отделаться штрафом от 10 до 15 тысяч рублей. За нарушение постановления суда — арестом на 15 суток. Автомобиль такого водителя — сродни автомату в руках потенциального преступника. В Госдуме признают: наказывать лихачей нужно жестче, однако менять законодательство необходимо поэтапно.

«Возможно, гипотетически, через какое-то время смерть в результате ДТП за рулем, в случае если за рулем находился пьяный водитель, будет признано умышленным убийством. Некоторые мои коллеги предлагали это сделать. Но вряд ли с этим согласится Верховный суд, — рассказал ФАН первый зампред комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. — Сейчас правительство внесло законопроект, который мы, конечно, поддержим».

Санкции в отношении человека, который покинул место ДТП, в рамках уголовного преследования будут соответствовать санкции за смерть одного или двух и более человек в состоянии опьянения, добавил депутат.

«То есть здесь усиление идет, — отметил Лысаков. — МВД готовит, насколько я знаю, предложение о заключении под стражу людей, которые повторно сели пьяными за руль, потому что здесь тоже есть правовая дыра определенная, недоработка».

Равиль Ахметжанов, руководитель юридического отдела «Общества защиты прав автомобилистов», считает: увеличивать наказание водителей не потребуется, если будет работать система профилактики нарушений на дорогах.

«Надо заниматься уже не водителями, а теми, кто причастен к их допуску к управлению, к качеству дорог, — говорит он. — Организация дорожного движения должна быть обустроена так, чтобы потоки транспортных средств физически не могли пересечься, чтобы физически невозможно было выехать на встречную полосу, чтобы человек не имел возможности совершить того, за что его привлекают к ответственности. Потому что так получается, что сплошную линию нельзя пересекать, однако вмешалась природа, все обледенело — и пожалуйста, вот вам ДТП, вот вам смертельные последствия. Кто виноват?»

В Госдуме утверждают: тренд на смягчение уголовного законодательства в России продолжится. Эксперты же призывают россиян писать в адрес законодателей официальные обращения. Чем больше их будет, тем выше вероятность того, что депутаты и правоохранители сдвинут проблему лихачей на дорогах с мертвой точки.