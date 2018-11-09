Финляндия заподозрила Россию в создании помех для GPS на учениях НАТО в Норвегии

Хельсинки, 9 ноября. Власти Финляндию подозревают Россию в создании помех для спутниковой системы GPS во время учений НАТО, которые проходят в эти дни в Норвегии.

Как сообщает издание Yle, на этой неделе летчики получили уведомление от Службы воздушной навигации Финляндии о сбоях в приеме сигнала GPS на севере страны. Предупреждение затрагивало район от Рованиеми до границы Норвегии, а также от Киттиля до границы России.

О проблемах с сигналом GPS возле норвежской границы в начале ноября сообщало издание The Barents Observer.

Напомним, что учения Trident Juncture-2018, которые стали крупнейшим мероприятием НАТО за последние годы, стартовали 25 октября. В них примут участие 50 тыс. военнослужащих из 31 страны, 10 тыс.автомобилей, 250 воздушных судов и 65 кораблей. Закончатся маневры лишь 23 ноября.