Хотят дискредитировать Россию: в Госдуме не исключили провокацию в шпионском скандале в Австрии

Глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Решение было принято после того, как стало известно о российском агенте, на протяжении двух десятков лет якобы работавшем в австрийской армии.

По словам австрийского канцлера, этот шпионский скандал не улучшит отношения между Россией и Евросоюзом.

«Шпионаж неприемлем. И российский шпионаж в Европе неприемлем, он подлежит осуждению», — подчеркнул глава австрийского правительства.

Ситуацию с отменой визита и новыми упреками в адрес России в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал депутат Государственной думы РФ Андрей Луговой. Парламентарий отметил, что не видит в этой ситуации ничего страшного для российско-австрийских отношений, как бы недружественным странам ни хотелось их испортить.

«Я думаю, что реакция Австрии — для внутреннего пользования прежде всего», — считает Луговой.

По словам собеседника ФАН, в новом шпионском скандале проявляются общепринятые «правила игры».

«И австрийцы, и мы прекрасно понимаем, что все страны ведут друг против друга разведывательную деятельность. Просто по определению, если появляется такая возможность, — объяснил депутат. — Если бы у австрийцев появилась возможность кого-нибудь завербовать в России, то, несмотря ни на какие отношения с нами, они бы это сделали».

Дело в том, что разведка обеспечивает высшее руководство любой страны информацией для принятия тех или иных решений, добавил парламентарий, это обычная практика.

Реакция Вены на случившееся, по мнению депутата Госдумы, тоже вполне понятна и предсказуема.

«Если скандал действительно имеет место, если обнаружен некий человек, который якобы работал на Россию, то они не могут на это не реагировать. Любая страна так реагирует», — подчеркнул Луговой.

Отмену визита главы МИД Австрии в Россию он назвал «просто переносом по времени». При этом собеседник ФАН отметил и глубинные причины происходящего.

«Некоторым нашим «партнерам», особенно американцам и англичанам, очень сильно не нравится, что, несмотря на всю санкционную политику со стороны Запада, Австрия занимает по отношению к России здравомыслящую позицию», — заявил Луговой.

Это видно по встречам президента России Владимира Путина с канцлером Австрии, по визитам Путина в Вену и по многому другому, добавил депутат.

«Поэтому я не исключаю, что это провокация. Ее вполне могли подготовить спецслужбы недружественных нам государств, которые хотят дискредитировать Россию в глазах Австрии», — допустил парламентарий.

Полной правды в этом деле публика, конечно, не узнает, но версию с провокационной комбинацией, проведенной спецслужбами третьей страны против Москвы и Вены, сбрасывать со счетов нельзя, резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем неоднократно выступало за смягчение санкционной позиции Евросоюза по отношению к России. Ранее, на посту главы австрийского МИД Курц также всячески продвигал идею налаживания диалога с Москвой, замороженного из-за украинских событий.

В свою очередь, Россия долгие годы стремилась установить более близкие политические и торгово-экономические связи с Австрией, в том числе на неформальном уровне. В частности, в середине августа этого года президент Владимир Путин нанес частный визит в Вену, посетив свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль.

Шпионская истерия, захлестнувшая западные страны, прежде всего США и Великобританию, до последнего времени никак не касалась российско-австрийских отношений. Подобное положение дел не могло устроить ведущих западных геополитических игроков, давно выражавших недовольство «выбивающимся» поведением Вены.