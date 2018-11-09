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МИД РФ вызвал посла Австрии в Москве из-за «шпионского скандала»

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МИД РФ вызвал посла Австрии в Москве из-за «шпионского скандала»

Москва, 9 ноября. Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало австрийского посла в Москве Йоханнеса Айгнера после заявлений властей Австрии о шпионаже отставного офицера австрийской армии в пользу Москвы. 

«В МИД вызван посол Австрии в России», — сообщили журналистам ТАСС в дипломатическом ведомстве.

Ожидается, что уже сегодня австрийский дипломат посетит МИД РФ.

Отметим, что на фоне «дела Скрипалей» (отравленные в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия), которое на протяжении шести месяцев муссируется в западных СМИ, в Австрии назрел очередной «шпионский скандал». Так, прокуратура Австрии завела уголовное дело в отношении экс-полковника по статье о работе на иностранную военную разведку. Как утверждает австрийская сторона, якобы некий офицер армии Австрии с 1990-х годов шпионил за бундесхеером (армия Австрии. — прим. ФАН) и передавал документы России. В связи с этим австрийский канцлер Себастьян Курц потребовал от Москвы предоставить информацию по данному делу. Из-за подозрения австрийского полковника в шпионаже глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию. 

Добавим, что после отравления Скрипалей британские власти голословно обвинили в случившемся Россию. За полгода проведения расследования Лондон так и не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих заявлений. 

Автор: Тимур Румянцев
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