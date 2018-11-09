Повод для гибридной войны: Ковитиди раскритиковала санкции США против крымских санаториев

Вашингтон ввел санкции против трех крымских санаториев и компании «Южный проект», который принадлежит банку «Россия». Информация об этом появилась накануне на сайте американского министерства финансов.

Всего в списке девять организаций, среди них — учреждения отдыха «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор».

Также под ограничения попало «Агентство инфраструктурных проектов», заключившее в феврале с властями Севастополя соглашение о сотрудничестве по привлечению инвестиций в проект комплексного развития Балаклавской бухты.

По словам специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, Вашингтон вводит санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на юго-востоке Украине. Заявление Волкера цитирует RT.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к члену Совета Федерации, сенатору от республики Крым Ольге Ковитиди. Собеседник агентства отметила, что действия Вашингтона — механизм агрессивной гибридной войны, которую упорно стараются вести США против России.

«Соединенным Штатам необходимо вспомнить о том, что в соответствии с нормами международного права, вводить санкции по отношению к другой стране возможно лишь в ограниченном числе случаев. Однако США сегодня нарушают эти правила, устанавливая ограничения по своему усмотрению», — отметила Ковитиди.

По словам сенатора, США просто затаили обиду и не могут адекватно существовать на мировой политической арене из-за очевидного экономического преимущества России.

«Что касается крымских предприятий, то следует отметить, что в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция. Ведь мы прекрасно понимаем, что, вводя санкции против крымских санаториев, Вашингтон пытаются надавить на Россию. Для всех очевидно, что эти меры являются инструментом гибридной войны. С Россией сегодня воют только потому, что она независима и не позволяет себя грабить. РФ осуществляет исключительно самостоятельную государственную политику, которая согласовывается с собственными национальными интересами, именно поэтому для США, признанного мирового агрессора, Россия остается постоянным внешним раздражителем», — пояснила член Совета Федерации.

По мнению Ковитиди, в США прекрасно осознают, что присоединение Крыма с Россией прошло согласно нормам международного права и является абсолютно законным.

Вашингтон просто не может соперничать с Москвой в области урегулирования мировых конфликтов и потому всячески старается дестабилизировать обстановку на политической арене.

«Для США крымский вопрос — всего лишь повод к гибридной войне против Москвы, Вашингтон не может смириться с успешной российской миссией в Сирии, где наша страна не только эффективно борется с международным терроризмом, но и фактически спасает всю Европу. Помощь России в урегулировании гражданского конфликта на Украине сегодня является очевидным показателем того, что США не заинтересованы в стабилизации ситуации в Европе», — добавила сенатор.

Вдобавок собеседник ФАН заметила, что Россия будет адекватно реагировать на недружественные действия США.

«Россия — самая крупная нефтедобывающая держава, и мы никому не позволим разговаривать с нами путем экономического и политического давления», — заключила Ольга Ковитиди.

Напомним, референдум в Крыму состоялся в 2014 году. Более 95% населения полуострова высказались за воссоединение с Россией. Народное голосование прошло в соответствии с международным правом, однако Киев и западные страны отказываются принимать итоги референдума. Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос по статуса Крыма закрыт раз и навсегда.