Поклонская рассказала о возможном создании общественного движения

Москва, 9 ноября. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская допустила, что может создать новое общественное движение, которое объединит ее проекты. Участники движения будут заниматься в том числе волонтерской деятельностью.

Поклонская рассказала, что сейчас ее проекты направлены на оказание бесплатной медицинской помощи детям Донбасса, а также на помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации​​​.

«В перспективе все возможно. Если все эти проекты слить в один общий, то будет одно общее движение, направленное на благо, созидание, на помощь», — сказала Наталья Поклонская.

По ее словам, курировать проекты в одиночку — достаточно сложно. Именно поэтому она рассматривает возможность соединить их в общее движение.

Проект по оказанию помощи несовершеннолетним детям, которые состоят на учете в службе по делам несовершеннолетних, стартует с Крыма. Идея состоит в том, что участники проекта будут самостоятельно оказывать помощь детям-инвалидам. По мнению Поклонской, это позволит подросткам прийти к осознанию того, что кому-то нужна их помощь, что и станет залогом их исправления.