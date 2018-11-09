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ВСУ готовят провокацию в Донбассе в связи с визитом чиновника НАТО

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ВСУ готовят провокацию в Донбассе в связи с визитом чиновника НАТО

Донецк, 9 ноября. Украинская армия готовит провокацию в Донбассе в связи с визитом в зону конфликта президента парламентской ассамблеи НАТО Расы Юкнявичене, сообщили в управлении Народной милиции Донецкой народной республики.

ВСУ намерены 9 ноября осуществить провокационные обстрелы на мариупольском направлении. Предполагается, что они произойдут с 12.00 до 14.00 часов. Такие данные выявили разведчики Донецкой народной республики.

«Связываем их с запланированным на это время визитом в район КПП «Гнутово» президента парламентской ассамблеи НАТО Расы Юкнявичене в сопровождении председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия»,  — констатировали представители ДНР.

Уточняется, что реализацией провокации будет заниматься 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Были выделены необходимые силы и средства.

ВСУ готовят провокацию в Донбассе в связи с визитом чиновника НАТО

ДНР призвала украинскую сторону отказаться от своих планов, направленных на запугивание иностранных гостей и дистабилизацию ситуации в регионе, передает «Парламентская газета».

Автор: Катерина Иванова
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