Ученые выяснили, чем различаются смех ребенка и взрослого

Амстердам, 9 ноября. Голландские ученые выяснили, чем смех ребенка отличается от смеха взрослых людей. Для этого они изучили особенности смеха детей в возрасте от трех до 18 месяцев.

Результаты исследования показали, что детский смех больше похож на смех шимпанзе. Маленькие дети смеются не только на выдохе, но и на вдохе. Также как смеются шимпанзе. Взрослые всегда смеются только на выдохе.

По словам ученых, когда взрослые смеются на вдохе, их смех отличается от смеха младенцев и обезьян.

«Можно говорить о том, что манера смеха довольно сильно изменяется с возрастом», — подчеркнули ученые.

Как сообщает Planeta Today, ученые записали смех 44 четырех малышей, а затем дали прослушать их студентам-добровольцам. По словам ученых, результаты исследования помогут разобраться, как устроены биологические механизмы, отвечающие за появление голосов у детей.