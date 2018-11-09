Адвокат объяснил, за что Цеповяз попал в ШИЗО

Москва, 9 ноября. Адвокат осужденного за массовое убийство члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза Роман Боков объяснил, за что его подзащитный попал в штрафной изолятор (ШИЗО).

По словам Бокова, Цеповяз не вышел накануне к завтраку и обратился с жалобой на сильную боль в животе к медикам.

«Медики в колонии эту информацию не подтвердили, и мой подзащитный попал в изолятор», — цитирует RT адвоката.

Боков уточнил, что Цеповяз пробудет в штрафном изоляторе трое суток.

Напомним, Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы за массовое убийство, совершенное в станице Кущевской Краснодарского края в 2010 году.

На днях разгорелся скандал после публикации в СМИ фотографий, на которых осужденный в тюрьме ест крабов, шашлыки и красную икру. Следственный комитет РФ потребовал дать «жесткую оценку» действиям сотрудников колонии, где Цеповяз ел деликатесы. Как сообщила «Газета.ру», было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии в Амурской области.