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Disney снимет сериал, где расскажет предысторию персонажа из «Изгоя-один»

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Disney снимет сериал, где расскажет предысторию персонажа из «Изгоя-один»

Лос-Анджелес, 9 ноября. Студия Disney заявила о намерении снять сериал по «Звездным войнам», который станет приквелом к фильму «Изгой-один». Об этом в пятницу заявил глава Disney Боб Айгер.

По его словам, главным героем станет лидер повстанческого корабля с позывным «Изгой-один» Кассиан Андор, роль которого исполнил мексиканский актер Диего Луна. Съемки сериала, который будет выпущен специально для потокового сервиса Disney+, начнутся в следующем году. Айгер подчеркнул, что фанатов ждет шпионский триллер в сеттинге «Звездных войн».

Напомним, что фильм «Изгой-один» является спин-оффом основной сюжетной арки «Звездных войн». Он рассказывает, как группа повстанцев смогла выкрасть планы Звезды смерти, благодаря которым Люк Скайуокер в четвертом эпизоде смог уничтожить боевую космическую станцию.

Автор: Антон Соколов
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