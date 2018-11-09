Disney снимет сериал, где расскажет предысторию персонажа из «Изгоя-один»

Лос-Анджелес, 9 ноября. Студия Disney заявила о намерении снять сериал по «Звездным войнам», который станет приквелом к фильму «Изгой-один». Об этом в пятницу заявил глава Disney Боб Айгер.

По его словам, главным героем станет лидер повстанческого корабля с позывным «Изгой-один» Кассиан Андор, роль которого исполнил мексиканский актер Диего Луна. Съемки сериала, который будет выпущен специально для потокового сервиса Disney+, начнутся в следующем году. Айгер подчеркнул, что фанатов ждет шпионский триллер в сеттинге «Звездных войн».

Напомним, что фильм «Изгой-один» является спин-оффом основной сюжетной арки «Звездных войн». Он рассказывает, как группа повстанцев смогла выкрасть планы Звезды смерти, благодаря которым Люк Скайуокер в четвертом эпизоде смог уничтожить боевую космическую станцию.