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Киев вводит уголовную ответственность за нарушение границы Украины гражданами РФ

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Киев вводит уголовную ответственность за нарушение границы Украины гражданами РФ

Киев, 9 ноября. Киев вводит уголовную ответственность в отношении российских граждан за незаконное пересечение границы. Соответствующий закон вступит в силу в субботу, 10 ноября. Он был опубликован в официальном издании Рады «Голос Украины».

Согласно документу, к уголовной ответственности будут привлекаться россияне, которым запрещен въезд на Украину, а также представители российских вооруженных сил и силовых ведомств при попытке попасть в страну вне пунктов пропуска, без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

В принятом законе уточняется, что уголовное наказание будет грозить гражданам РФ «за пересечение госграницы Украины с целью нанесения вреда интересам государства».

Киев вводит уголовную ответственность за нарушение границы Украины гражданами РФ

Закон был принят украинским парламентом 18 октября, затем его подписал президент страны Петр Порошенко. При этом изначально Киев собирался ввести уголовную ответственность в отношении всех россиян, которые попытаются попасть на Украину вне пунктов пропуска или через пункты пропуска без документов либо с документами, содержащими недостоверные сведения.

Отношения между Украиной и Россией обострились после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Пришедшие к власти украинские политики пытаются разорвать с Москвой как экономические и политические, так и культурные связи. При этом Киев регулярно выдвигает бездоказательные обвинения в адрес России по вопросам Донбасса и Крыма.

РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе, а Крым вошел в состав России демократическим путем — по итогам народного референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ.

Автор: Василий Котов
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