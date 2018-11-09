Киев, 9 ноября. Киев вводит уголовную ответственность в отношении российских граждан за незаконное пересечение границы. Соответствующий закон вступит в силу в субботу, 10 ноября. Он был опубликован в официальном издании Рады «Голос Украины».

Согласно документу, к уголовной ответственности будут привлекаться россияне, которым запрещен въезд на Украину, а также представители российских вооруженных сил и силовых ведомств при попытке попасть в страну вне пунктов пропуска, без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

В принятом законе уточняется, что уголовное наказание будет грозить гражданам РФ «за пересечение госграницы Украины с целью нанесения вреда интересам государства».

Закон был принят украинским парламентом 18 октября, затем его подписал президент страны Петр Порошенко. При этом изначально Киев собирался ввести уголовную ответственность в отношении всех россиян, которые попытаются попасть на Украину вне пунктов пропуска или через пункты пропуска без документов либо с документами, содержащими недостоверные сведения.

Отношения между Украиной и Россией обострились после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Пришедшие к власти украинские политики пытаются разорвать с Москвой как экономические и политические, так и культурные связи. При этом Киев регулярно выдвигает бездоказательные обвинения в адрес России по вопросам Донбасса и Крыма.

РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе, а Крым вошел в состав России демократическим путем — по итогам народного референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ.