Эксперт объяснил необходимость выхода России из Совета Европы

Существует угроза Ruxit — выхода Российской Федерации из Совета Европы, с таким заявлением выступил глава организации Турбьерн Ягланд. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit», — отметил он в ходе совместной пресс-конференции с главой министерства иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

При этом сам Тимо Сойни подчеркнул, что Финляндия, которая на протяжении двух лет будет председательствовать в Совете Европы, сделает все возможное для решения проблемы с выплатами Российской Федерацией членских взносов.

«Когда государство является членом организации, оно должно платить взносы. Это касается всех. Если страна не платит, она не может пользоваться привилегиями членства», — отметил министр.

В начале ноября глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с Турбьерном Ягландом, во время которого он обсудил с генеральным секретарем «кризисную ситуацию» в Совете Европы.

Квинтэссенция отношения Европы

Политолог, член экспертно-консультативного совета при главе Крыма Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Совет Европы — квинтэссенция отношения Европы последних лет. Это как бы общественная структура, но собранная государствами для продавливания суверенитетов по вопросу защиты прав человека.

«Неслучайно это площадка для выступления сотен НКО, которые фактически проводят заказные кампании против разных стран, якобы нарушающих права человека. Официальная организация, которая легитимизирует любой подтасованный факт», — пояснил Игорь Рябов.

По мнению эксперта, в Совет Европы по правам человека любят обращаться оппозиционные политики, которые на своем тернистом пути своровали очередной грант или бюджетные средства. И их легитимизируют здесь как гонимых по вопросам «прав человека».