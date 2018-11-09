Украинская оппозиция потребовала наказать разжигающих расовую и межэтническую рознь

Киев, 9 ноября. Украинская партия «Оппозиционный блок» потребовала у Киева наказать тех, кто разжигает расовую и межэтническую рознь в стране. Об этом говорится в заявлении партии.

Представители «Оппозиционного блока» отметили, что Украина стала все чаще фигурировать в делах о нарушении прав человека.

«В международный День против фашизма, расизма и антисемитизма мы требуем призвать к ответу разжигателей ксенофобии, расовой и межэтнической нетерпимости», — говорится в документе.

По мнению членов партии, этнокультурный экстремизм и ксенофобия являются главными врагами украинского народа и его «демократической перспективы». С проявлениями такой нетерпимости следует бороться. «Оппозиционный блок» также потребовал от правоохранительных органов соответствующей реакции на каждый факт правонарушения.

В заявлении партии отмечено, что экстремизм, радикализм и насилие определяют поведение и настроения в украинском обществе. При этом чиновники позволяют себе высокомерное отношение и оскорбительные высказывания в адрес представителей национальных общин.