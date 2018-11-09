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Экономика

Курс доллара поднялся до 67 рублей

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Курс доллара поднялся до 67 рублей

Москва, 9 ноября. Курс доллара поднялся до 67 рублей впервые с 11 октября текущего года, свидетельствуют данные биржи.

На 10 часов утра 9 ноября доллар стоил 66,86 рубля. Этот показатель был на четыре копейки ниже того курса, который сохранялся на закрытии биржи накануне.

В течение часа курс доллар падал до отметки 66,78 рубля, но уже к 11 утра стал возрастать и составил 66,88 рубля. Ближе к 12.00 по московскому времени данные биржи свидетельствовали о том, что курс американской валюты возрос до 67 рублей.

Курс доллара поднялся до 67 рублей

При открытии торгов курс евро по отношению к рублю упал на 19 копеек и составлял 75,79. Через час этот показатель возрос и составил 75,82 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России на 9 ноября  — 66,2155, а курс евро  — 75,6711 рубля, передает «Свободная пресса».

Автор: Катерина Иванова
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