Сирия, 9 ноября. Боевики понесли потери в живой силе в ходе столкновений с САА в Хаме и Идлибе. Террористы ИГ1 напали на мечеть в восточной части Дейр-эз-Зора. ВВС коалиции США возобновили авианалеты в районе Хаджина, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с исламистами на западных окраинах Алеппо.

«Исламское государство»1: провело вылазку в городе Аль-Хурайджи в восточной части Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: лишилась 22 джихадистов во время столкновений с САА в провинции Идлиб.

«Джейш Аль-Изза»: потеряла 19 боевиков на севере Хамы.

Курды: подозреваются в организации взрыва в кантоне Африн на северо-западе провинции Алеппо.

Международная коалиция: ведет обстрелы города Аш-Шаафа в Дейр-эз-Зоре; осуществила авианалеты на юго-востоке Сирии.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): обстреливают позиции ИГ вблизи населенного пункта Багуз Тахтани в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Интернет-портал Jisr TV заявляет о новых стычках между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции на западных окраинах города Алеппо. Противники возобновили перестрелки в пригороде Ар-Рашидин. Кроме того, фиксируются столкновения к юго-западу от административного центра провинции вблизи населенного пункта Заммар. На данный момент никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике не поступало. По данным Twitter-канала (QalaatAlMudiq), вследствие непрекращающихся провокационных ударов со стороны радикалов, в Алеппо были переброшены дополнительные подразделения правительственных сил.

Между тем оппозиционный новостной портал Halab Today TV сообщает о детонации взрывного устройства в кантоне Африн на северо-западе региона. Известно, что взрыв произошел неподалеку от штаб-квартиры группировки «Лива Султан Мурад», тем не менее о потерях со стороны исламистов не сообщается. Предполагается, что бомба была заложена радикалами «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG), которые нередко проводят подпольные вылазки на территориях, оккупированных протурецкими вооруженными формированиями, в рамках операции «Гнев Оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке региона продолжается вооруженное противостояние между террористами «Исламского государства» и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), поддерживаемыми Соединенными Штатами. Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), отряды возглавляемой США международной коалиции провели артобстрел города Аш-Шаафа, оккупированного силами террористической группировки. В то же время авиация западного альянса провела бомбардировки населенных пунктов Хаджин и Абу Хассан.

Вблизи границы с Ираком продолжают работать ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби». Удары артиллерии Сил народной мобилизации пришлись по опорным пунктам ИГИЛ1 на окраине города Багуз Тахтани. Как сообщалось ранее, джихадисты заметно активизировались после того, как курдские отряды объявили о прекращении наступления в Дейр-эз-Зоре. Напомним, это связано с участившимися обстрелами со стороны Турции. По данным Twitter-канала (VivaRevolt), силы SDF отказываются возобновлять операцию «Буря Джазиры» до тех пор, пока Анкара не прекратит вести огонь по позициям курдов на сирийско-турецкой границе.

Тем временем к востоку от административного центра провинции произошла очередная вылазка так называемых спящих ячеек ИГИЛ. Как передает интернет-портал DeirEzzore Now, неизвестные атаковали мечеть в населенном пункте Аль-Хурайджи, расположенном недалеко от города Ас-Сувар. В результате нападения погиб один из мирных жителей, еще четыре человека получили ранения. Местные активисты утверждают, что атака была совершена террористами подпольных групп ИГ. Напомним, боевики неоднократно предпринимали вылазки на подконтрольных курдам территориях.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части Идлиба не прекращаются вооруженные столкновения между джихадистами террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, и правительственными войсками. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (AlBayanNews), в ходе последних стычек с военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) боевики понесли серьезные потери в живой силе. Так, были уничтожены по меньшей мере 22 исламиста. Напомним, несмотря на действующий здесь режим прекращения огня, боевики не перестают провоцировать силы САР на ответные боевые действия.

Провинция Хама

На севере соседней Хамы также не утихают перестрелки между силами Башара Асада и отрядами группировки «Джейш Аль-Изза». Согласно сведениям Twitter-канала (Kalmuqdad), как минимум 19 боевиков были нейтрализованы во время последних вооруженных столкновений в районе населенного пункта Аз-Залакият, произошедших накануне вечером. Напомним, на границах «Большого Идлиба» после переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом была сформирована демилитаризованная зона, которую боевики вместе со своим тяжелым вооружением должны были покинуть до 15 октября. Тем не менее, несмотря на выход «умеренных» формирований оппозиции, некоторые группировки продолжили вести бои в границах буферной зоны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)