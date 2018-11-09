Лавров назвал главную цель московской встречи по Афганистану

Москва, 9 ноября. Проблемы Афганистана могут быть решены только политическим путем с участием всех сторон. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, ситуацию в Афганистане можно урегулировать через достижение общенационального согласия с привлечением всех противоборствующих сторон.

Лавров подчеркнул, что встреча по Афганистану направлена на поиск идей национально примирения в стране. Он отметил, что участие талибов в мероприятии станет важным вкладом в начало прямых переговоров между правительством и движением талибов.

Напомним, что в пятницу в Москве состоится встреча в закрытом формате по Афганистану. На ней выступит глава МИД РФ Сергей Лавров, а также представители Индии, Ирана, Киргизии, Казахстана, Китая, Пакистана, США, Туркменистана и Афганистана. Впервые во встрече примет участия делегация политического офиса движения «Талибан»1 (запрещено в России).

Напомним, «Талибан» контролирует половину территории Афганистана. В стране длительное время идет противостояние между талибами и правительственными войсками.

1 Организация запрещена на территории РФ.