Киев внес Шредера в базу сайта «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду»

Киев, 9 ноября. Скандальный украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу данных бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Имя политика появилось в разделе «Чистилище».

Отмечается, что причиной попадания в «черный список» стало «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Кроме того, Киев вменяет Шредеру «манипуляцию общественно значимой информацией», а также «антиукраинскую пропаганду».

В качестве доказательств украинская сторона приводит выдержки из заявлений бывшего лидера Германии, где он говорит, что Киев ведет войну против Донбасса. Кроме того, Шредер не разделяет политику Европейского союза в отношении Украины. По мнению экс-канцлера, Еврокомиссия не понимает, «насколько Украина расколота культурно и что с ней нельзя обращаться привычным образом».

Напомним, Украина на сайте «Миротворец» публикует имена людей, которые якобы сотрудничают с военными в Донбассе. Как ранее писала «Газета.ru», в базу «Миротворца» внесли данные украинцев с венгерским гражданством.